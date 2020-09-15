РИАМО - 15 сен. Подмосковный Главгосстройнадзор совместно со специалистами «МособлстройЦНИЛ» проверил ход строительства многоэтажных жилых домов в составе ЖК «Красногорск Парк» в микрорайоне Опалиха Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Общая площадь строительства семи домов превышает 30 тысяч квадратных метров. Работы ведутся в графике.

«На данный момент на объекте идут работы по устройству фасадов, внутренних перегородок, монтажу внутренних инженерных сетей и благоустройству», - отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения в части организации строительной площадки и качества производимых работ. Генеральный подрядчик незамедлительно приступил к устранению замечаний.

Жители могут следить за ходом строительства в мобильном сервисе «Подмосковные стройки».