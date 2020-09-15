РИАМО - 15 сен. Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П.Чехова «Мелихово» при поддержке министерства культуры Московской области объявляет о проведении 11-го Международного конкурса чтецких работ имени Антона Чехова, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Конкурс пройдет с 26 по 29 января 2021 года. В нем могут принять участие молодые актеры и студенты театральных вузов России и других стран.

«Отборочные туры проводятся в несколько этапов в Москве, а кульминацией станет гала-концерт с награждением лауреатов в музее-заповеднике «Мелихово» в день рождения писателя, где для участников организуют культурную программу и экскурсии по музею», - говорится в сообщении.

В этом году тема конкурса – «Антон Чехов и Федор Достоевский». Это связано с тем, что в следующем году исполнится 161 год со дня рождения хозяина мелиховской усадьбы Антона Чехова и 200 лет со дня рождения гения русского писателя Федора Достоевского.

К участию в конкурсе приглашаются молодые актеры и студенты выпускных курсов театральных вузов, имеющих в программе дисциплину «сценическая речь» и «художественное слово».

Продолжительность выступлений по произведениям заявленных в теме конкурса авторов – не более 12 минут.

В жюри конкурса войдут известные актеры, педагоги, мастера художественного слова. Точный состав жюри будет определен позже.

Конкурсные прослушивания пройдут 27 и 28 января 2021 года в Москве (место будет уточнено), а 29 января – в день рождения Антона Павловича Чехова – все участники поедут в усадьбу писателя, а ныне музей-заповедник «Мелихово», где состоится большой праздничный гала-концерт и награждение победителей.

Заявки принимаются по электронной почте до 30 декабря 2020 года. Телефон для справок: +7 905 778 42 65 – Елена Алексеева.

В заявке нужно указать - фамилия, имя, возраст. А также место работы или учебы, автора и название исполняемого произведения, продолжительность выступления. Еще свою контактную информацию.

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