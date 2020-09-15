РИАМО - 15 сен. Главный врач — начальник медицинской службы Московского метрополитена Вера Жельвис заявила, что риски заражения коронавирусом через поверхности метро минимальны, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на поверхностях в подземке обнаружен Covid-19.

«Российские исследователи, неоднократно заявляли о том, что риски заражения коронавирусом через контакт с поверхностью минимальны. Но даже с учетом минимальности этих рисков, количество проб, показавших положительных результат на ковид — меньше 0,1%», - рассказала Жельвис.

Она сообщила, что эти данные говорят о том, что дезинфекция метро полностью оправдывает себя как эффективная мера по предотвращению заражений.

Главврач напомнила, что предпринимаются беспрецедентные меры для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

«Хочу напомнить, что основным путем заражения является непосредственный контакт с зараженным человеком — именно поэтому мы напоминаем, что ношение масок и перчаток обязательно в метро — это забота о себе и проявление уважения к окружающим», - резюмировала Жельвис.

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Текстовая трансляция

15 СЕНТЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Covid‑19 обнаружили на поверхностях столичного метрополитена и в лечебных учреждениях. Это доказывает опасность заражения при контакте с поверхностями.

- Переболевший Covid-19 человек может быть заразен до 90 дней.

Наши наблюдения сегодня – до 48 дней <...>, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Минздраве рассказали о побочных эффектах у части привитых от Covid‑19 добровольцев. Примерно 14% прошедших вакцинацю жалуются на слабость, температуру и боли в мышцах.



- В оперштабе объяснили, почему в Москве выросло число новых случаев Covid‑19. Это связано с увеличением количества проводимых тестов и пассажиров в транспорте, а также с наступление холодов.

- Среднесуточный темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве за 2 недели составляет 0,25%. Общее число случаев инфицирования в столице на текущей момент достигло 272 523.

- За сутки в России зарегистрировали 5 529 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 151 больного. В Москве - 730.

- Ученые нашли белок, который полностью нейтрализует Covid‑19. Негативные побочные эффекты на человека минимальны.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 13 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 006 человек.