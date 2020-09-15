РИАМО - 15 сен. Свыше 35 тысяч медицинских масок приобрели пассажиры в автобусах Мострансавто с начала масочного режима, за осенний период жители и гости Подмосковья приобрели более 500 изделий, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Чаще всего пассажиры оплачивали средства индивидуальной защиты органов дыхания бесконтактными банковскими картами или гаджетами с функцией NFC, таким способом совершено около 21 тысяч покупок. На втором месте — единая транспортная карта «Стрелка», на которую пришлось более 13 тысяч оплат», - говорится в сообщении.

Несмотря на снятие большинства ограничительных мер, жители и гости Подмосковья должны носить медицинские маски или респираторы в общественном транспорте. Предприятие продолжает дезинфекционную обработку линейного подвижного состава и объектов транспортной инфраструктуры.

Водители автобусов и кассиры, контактирующие с большим количеством пассажиров, обеспечены медицинскими масками, перчатками и антисептиком.

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Текстовая трансляция

15 СЕНТЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Covid‑19 обнаружили на поверхностях столичного метрополитена и в лечебных учреждениях. Это доказывает опасность заражения при контакте с поверхностями.

- Переболевший Covid-19 человек может быть заразен до 90 дней.

Наши наблюдения сегодня – до 48 дней <...>, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Минздраве рассказали о побочных эффектах у части привитых от Covid‑19 добровольцев. Примерно 14% прошедших вакцинацю жалуются на слабость, температуру и боли в мышцах.



- В оперштабе объяснили, почему в Москве выросло число новых случаев Covid‑19. Это связано с увеличением количества проводимых тестов и пассажиров в транспорте, а также с наступление холодов.

- Среднесуточный темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве за 2 недели составляет 0,25%. Общее число случаев инфицирования в столице на текущей момент достигло 272 523.

- За сутки в России зарегистрировали 5 529 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 151 больного. В Москве - 730.

- Ученые нашли белок, который полностью нейтрализует Covid‑19. Негативные побочные эффекты на человека минимальны.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 13 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 006 человек.