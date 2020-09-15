РИАМО - 15 сен. Ремонт 49 участков муниципальных и региональных дорог общей протяженностью около 50 километров провели в Пушкинском округе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Дорожные службы завершили ремонт дорог в Пушкинском округе, отремонтировав 43 муниципальных и шесть региональных участков длиной порядка 50 километров. По результатам голосования жителей на портале «Добродел» в программу ремонта были включены участок Красноармейского шоссе и участок от Ярославского шоссе до деревни Костино», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он уточнил, что в рамках ремонта дорожники провели замену покрытия, укрепили обочины и нанесли разметку.

В настоящее время в Подмосковье отремонтировали участки 1,7 тысячи дорог, работы продолжаются на 11 участках.