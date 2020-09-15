РИАМО - 15 сен. Чемпионат России по керлингу среди смешанных команд завершился в центре фигурного катания и керлинга в подмосковном Дмитрове, говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского округа.

Состязания в Дмитрове стали первым всероссийским турниром сезона 2020-2021 годов.

«Наши спортсмены завоевали серебро на домашнем чемпионате! В составе команды принимали участие наши лучшие спортсмены: Еремин Александр, Москалева Анастасия, Тузов Алексей и Морозова Дарья», - говорится в сообщении.

На четвертом месте оказалась вторая дмитровская команда, в состав которой вошли Влада Румянцева, Михаил Васьков, Петр Кузнецов и Анастасия Мищенко.

Всего в соревнованиях приняли участие 16 команд из разных регионов России.