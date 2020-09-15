РИАМО - 15 сен. Глава Дмитровского округа Илья Поночевный посетил общешкольное родительское собрание в школе №9, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Каждый год мы выделяем учреждениям по 250 тысяч рублей на подготовку к новому учебному году. На выделенные деньги был сделан ремонт полов в кабинете химии, проведен ремонт пожарной сигнализации, установлены сантехнические кабинки», - говорится в сообщении.

Кроме того, были осуществлены закупки оборудования, хозяйственных товаров, светильников, сантехники и необходимого для проведения ГИА оборудования.

Также на родительском собрании подвели итоги учебной деятельности прошлого года. Так, три ученика школы №9 получили 100 балов на ЕГЭ, шесть учеников закончили школу с золотой медалью. В конце собрания глава Дмитровского округа ответил на вопросы родителей.

«Радует, что в нашем округе очень много идейных людей, которым небезразлично наше будущее, они готовы помогать развиваться и поддерживают нас», - отметил Поночевный.