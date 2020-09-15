РИАМО - 15 сен. Дзюдоисты спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» начали тренироваться на новом покрытии, которое стало подарком от Федерации дзюдо России, говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского округа.

«В прошлом году в Дмитрове прошло первенство России по дзюдо. Федерация дзюдо России традиционно дарит принимающей стороне татами. В этот раз также были выделены средства на покупку татами для дзюдоистов», - говорится в сообщении.

В спортшколе «Динамо-Дмитров» дзюдо занимаются более 400 спортсменов от четырех лет и старше. Воспитанники спортивной школы достойно представляют не только Дмитровский округ, но и всю Россию на состязаниях международного уровня.