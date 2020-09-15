РИАМО - 15 сен. Концерты на открытом воздухе и камерные выступления пройдут в рамках фестиваля «Лето. Музыка. Музей», который пройдет с 23 по 27 сентября в музее «Новый Иерусалим» в Истре, сообщает «Радио 1».

Если в прошлом году прошло три фестивальных дня, в этом году будет семь: пять концертов в формате open-air и два камерных.

«Программа уникальная, имена, которые не надо представлять: Николай Луганский – один из лучших пианистов, Максим Венгеров – скрипка номер один в мире. Музыка – Бетховен, Малер, Прокофьев, Шостакович, Рахманинов. Мы всегда делали это на большой открытой площадке. Сейчас, несмотря на осень, уходим во внутренний, но открытый атриум музея»,- отметила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Если будет холодно, то можно будет укрыться в стенах музея. Там из-за ограничений заготовлено 600 мест. Также организаторы предусмотрели безалкогольный глинтвейн и дождевики.

Стены круглого уличного музейного атриума позволят воспроизвести эффект объемной 3D-проекции, дополняющей музыку. Это уже было сделано в прошлом году.

Также Елена Харламова рассказала, что зрители фестиваля смогут по своим билетам посетить постоянные экспозиции музея «Новый Иерусалим», а также новую временную выставку, которая откроется 23 сентября к 100-летию музея и представит большую коллекцию предметов из подмосковных усадеб.

В этом году фестиваль состоится в третий раз. Из-за распространения коронавируса его перенесли на сентябрь.

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