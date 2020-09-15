РИАМО - 15 сен. Министерство природных ресурсов и экологии РФ одобрило проект организации государственного природного заказника областного значения «Чередовский» в Волоколамском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Планируется, что площадь особо охраняемой природной территории (ООПТ), расположенной в Волоколамском городском округе, превысит 994 гектара. Заказник будет включать в себя земли Судниковского и Волоколамского лесничеств», — отмечается в материале.

Территория заказника будет находится на междуречье рек Педня, Каменка (бассейн реки Рузы) и Оселье (правый приток Озерны). Тут большое количество холмов протяженностью от 400 метра до километра, переходных и верховых болот.

Сначала планировалось, что площадь ООПТ будет 330 гектаров, но после обследования состав были включены новые ценные природные комплексы.

На территории будущего заказника биологи нашли 64 вида позвоночных животных, в том числе один вид рыб, три вида амфибий, один вид рептилий, 45 видов птиц и 14 видов млекопитающих, включая охраняемые на территории области черного коршуна, серого журавля, трехпалого дятела и кедровку.

На территории заказника растут занесенные в Красную книгу Московской области ветреница дубравная, подлесник европейский, а также подберезовик разноцветный и пять видов редких лишайников.

Режим особой охраны ООПТ подразумевает запрет на любое строительство, прокладку дорог, разведение костров и размещение стихийных туристских бивуаков, а также любую деятельность, которая может нарушить гидрологический режим.