РИАМО - 15 сен. Представительница спортшколы «Динамо-Дмитров» Дарья Болдинова завоевала серебряную медаль на чемпионате России по пулевой стрельбе, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Мастер международного спорта Дарья Болдинова поднялась на вторую ступень пьедестала почета главного старта страны в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 50 метров», - отмечается в сообщении.

Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе проходили с 7 по 14 сентября в Татарстане.