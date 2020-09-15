РИАМО - 15 сен. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из России Хабиб Нурмагомедов высказал свое мнение по поводу того, что он вошел в топ-5 самых влиятельных мусульман в мире, передает Газета.ru.

Он подчеркнул, что это накладывает на него «большие обязательства и большую ответственность».

«Если кто и имеет право на ошибку, то у меня это право очень маленькое. Будут большие последствия. Из-за этого я… Не только из-за этого, просто я сам веду такой образ жизни, что стараюсь заниматься вещами, которые меня лично касаются. Меня лично касаются тренировки, потому что надо мной лично будет закрываться клетка октагона», — рассказал чемпион.

Нурмагомедов отметил, что он не посещает какие-то непристойные места, а также старается тщательно фильтровать, с кем общаться и с кем видеться.

Уже 24 октября Нурмагомедов будет противостоять популярному американскому бойцу Джастину Гэтжи в титульном бое турнира UFC 254.​​