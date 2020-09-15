РИАМО - 15 сен. Начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян и сотрудники управления проведут очередную серию лекций для студентов-магистров МГСУ, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Магистры будут изучать предмет «Государственный строительный надзор и правонарушения в области контрольной деятельности». Онлайн-лекции начнутся с 17 сентября.

«После успешной реализации соглашения с МГСУ в прошлом году, мы хотим также продуктивно продолжать взаимодействие с вузом. Наша задача - помочь студентам разобраться с тонкостями профессии, основами законодательства в области надзора за строительством, рассказать о работе инспекторов и порядке проведения проверок. В дальнейшем мы обеспечим прохождение практики в ведомстве и трудоустроим лучших студентов», - сказал Гарибян.

В учебный план магистратуры МГСУ в 2019 году был включен предмет «Государственный строительный надзор и правонарушения в области контрольной деятельности». Также студенты в рамках соглашения могут пройти практику в надзорном ведомстве. С 2019 года практику в управлении прошли 73 человека, двое из них были трудоустроены в Главгосстройнадзор.