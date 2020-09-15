РИАМО - 15 сен. В Московском метрополитене запустили юбилейный поезд, посвященный 75-летию атомной промышленности в России, передает корреспондент РИАМО во вторник.

«Сегодня в электродепо «Красная Пресня» мы запускаем поезд. Он показывает, как из сложного сделать простое. Пожалуй, мало кто знает, что такое атомная промышленность. И все пассажиры, которые будут у нас на кольцевой линии, смогут узнать о развитии промышленности, про основные проекты и продукты российской атомной промышленности. Я считаю, что это важный просветительский проект. Поезд будет ходить на кольцевой линии на протяжении шести месяцев», - сказала журналистам заместитель начальника московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

В каждом вагоне, кроме информационных банеров, будут расположены QR-коды, с помощью которых пассажиры смогут узнать интересные и малоизвестные факты из истории развития атомной промышленности в России.​