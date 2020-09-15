РИАМО - 15 сен. В Московской области можно сыграть свадьбу в музее, такую возможность предоставляют в Егорьевске, Коломенском, Дмитровском и Пушкинском округах, Серпухове и Зарайске, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Каждая влюбленная пара хочет провести свадьбу образцово. Богатыми скатертями и количеством салата оливье сейчас никого не удивишь, а вот антуражные и костюмные действа становятся все популярнее. <…> В Московской области за небольшую плату это возможно», - отмечается в материале.

Свадьбу можно отпраздновать в Егорьевском музее, который вошел в топ-30 самых интересных европейских музеев. Здесь ждут восстановленное здание купеческого особняка, яркая гуслицкая роспись на стенах, парадная мраморная лестница, экспозиционный зал стекла с проектом «Феерия света», каминный зал с теремными сводами и галереей, музейный дворик и тысячи роскошных экспонатов.

В Коломне для свадеб организован Кремлевский дворик, который может принять до 120 гостей. Организовать церемонию может культурный центр «Лига». Для любителей старины можно заказать обрядовые свадебные песни, потчевание молодых медовым свадебным вином в естественных исторических декорациях.

Также готов принять свадьбы и Дмитровский кремль. Здесь есть возможность заказать свадебную историческую и этнографическую программу длительностью 1-3 часа. В каминном зале Музейной гостиной жених с невестой и гости могут оказаться на приеме в дворянском доме и узнать, как отмечали свадьбы в XVIII веке.

Сыграть свадьбу в дворянском стиле XIX-XX веков можно в усадьбе Мураново Пушкинского округа. Молодоженам предлагают костюмированную экскурсию по усадьбе, фотосет на природе, на одной из трех веранд или даже в интерьерах Главного усадебного дома, усадебные игры и свадебные подарки в дворянских традициях.

В Серпухове любителям романтики старинных улиц с деревянными домами предлагают праздновать свадьбу в двух местных музеях. Также в городе не менее десятка мостов, где можно вешать замочки, и популярный Принарский парк, откуда открывается живописный вид на Высоцкий монастырь.

Музейные работники Зарайского кремля инсценируют рязанские свадебные обряды в зале этнографии. Для фотосессия молодоженам предлагают пространство водонапорной башни Зарайска.