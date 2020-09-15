РИАМО - 15 сен. Старший преподаватель кафедры экономики, управления и информатики Дмитровского института непрерывного образования (ДИНО) Павел Митрошин вошел в число «Золотых имен высшей школы», говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского округа.

Митрошина признали лучшим преподавателем в номинации «За внедрение инновационных методик преподавания, развитие открытой информационной среды высшего образования».

«Это достижение показало, что я все делаю правильно, поэтому буду стараться и дальше работать на развитие нашего университета, кафедры, сферы в области интеграции современных информационных систем», - отметил Митрошин.

Преподаватель ДИНО неоднократно завоевывал призовые места на всероссийских конкурсах. Теперь он подтвердил свой статус одного из лучших преподавателей российских вузов.

Проект «Золотые имена высшей школы» — ежегодный конкурсный отбор самых достойных представителей профессорско-преподавательского состава, которые продемонстрировали достижения в учебном процессе с применением новейших методик и инновационных практик. Отбор проходит по рекомендации вузов и научных учреждений России.

Имена победителей конкурса будут занесены в Книгу почета преподавателей вузов Российской Федерации.