РИАМО - 15 сен. Более 25 тысяч человек посетили за неделю виртуальный #музейКГХ, рассказывающий о работе служб комплекса городского хозяйства Москвы, сообщает на странице в Facebook комплекс городского хозяйства столицы.

За новыми достижениями проекта можно следить по его хештегу.

«Мы решили не закрывать двери музея и продолжить рассказывать вам о работе наших организаций и уникальных объектах, которые они обслуживают», - говорится в сообщении.

Посетителей просят ставить лайки и оставлять комментарии для того, чтобы узнать, какие темы им нравятся больше.

Онлайн-выставка о работе коммунального хозяйства Москвы открылась в День города. В экспозицию вошли самые интересные и важные события, знаковые объекты и проекты года.