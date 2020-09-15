РИАМО - 15 сен. Творческая встреча с актером Андреем Мерзликиным пройдет в Орехово-Зуеве в рамках проекта «Кинопаркинг», 18 сентября он встретится с фанатами на парковке ТЦ «Капитолий», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
Встреча пройдет в рамках проекта «Кинопаркинг» ГАУ МО «Мособлкино» и министерства культуры Московской области.
«Это мероприятие станет уже третьим специальным событием в рамках проекта», - говорится в сообщении.
Ранее такие встречи прошли в Балашихе и Видном.
«Как и на предыдущих встречах, для обратной связи в качестве аплодисментов можно использовать световые и звуковые сигналы автомобилей», - отмечается в материале.
Тут же пройдет показ художественного фильма «Последнее испытание». Участие в мероприятии бесплатное, регистрация не требуется.
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