РИАМО - 15 сен. Творческая встреча с актером Андреем Мерзликиным пройдет в Орехово-Зуеве в рамках проекта «Кинопаркинг», 18 сентября он встретится с фанатами на парковке ТЦ «Капитолий», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Встреча пройдет в рамках проекта «Кинопаркинг» ГАУ МО «Мособлкино» и министерства культуры Московской области.

«Это мероприятие станет уже третьим специальным событием в рамках проекта», - говорится в сообщении.

Ранее такие встречи прошли в Балашихе и Видном.

«Как и на предыдущих встречах, для обратной связи в качестве аплодисментов можно использовать световые и звуковые сигналы автомобилей», - отмечается в материале.

Тут же пройдет показ художественного фильма «Последнее испытание». Участие в мероприятии бесплатное, регистрация не требуется.