РИАМО – 15 сен. Полицейские задержали мужчин, подозреваемых в нанесении побоев несовершеннолетним в Зеленограде, сообщается на сайте УВД по ЗелАО ГУ МВД России по городу Москве.

«В ОМВД России по району Крюково города Москвы обратилась жительница Зеленограда. Она рассказала, что неизвестные мужчины возле одного из жилых домов в 20 микрорайоне вступили в конфликт с ее несовершеннолетним сыном и его знакомыми. В ходе конфликта один из неизвестных нанес подросткам побои, а второй причинил одному из пострадавших физическую боль», – уточняется в сообщении.

Правоохранители задержали подозреваемых в нападении на подростков. Ими оказались 29- и 30-летний москвичи, которые в ходе конфликта с несовершеннолетними несколько раз ударили их по телу, нанеся травмы.

По факту нападения возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.

Ранее в Сети появилось видео драки между мужчинами и подростками в Зеленограде. Один из мужчин был курьером Delivery Club. Его отстранили от работы.