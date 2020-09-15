РИАМО – 15 сен. Учащаяся Дмитровского института непрерывного образования, корреспондент городского молодежного медиацентра Лилия Гуляева завоевала серебро на всероссийском фестивале «Студенческая весна – 2020», говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского округа.

XXVIII фестиваль «Российская студенческая весна – весна Победы» прошел с 5 по 10 сентября в Ростове-на-Дону. Участие в мероприятии приняли более 2 тысяч человек из 71 региона России.

«На фестивале Лилия представляла Московскую область в направлении «Журналистика», номинации «Публикация», – отмечается в сообщении.

Несмотря на высокую конкуренцию, Гуляева завоевала звание лауреата второй степени.