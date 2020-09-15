РИАМО - 15 сен. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу» после инцидента в Москве, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области Юлия Иванова.

«По версии следствия, днем 13 сентября 2020 года мужчина, находясь в салоне служебного автомобиля, попытался передать лично денежные средства в сумме 30 тысяч рублей в качестве взятки инспектору ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве за сокрытие совершенного его знакомым преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - сказала Иванова.

По ее словам, сотрудник ДПС пресек противоправные действия мужчины. Злоумышленник был задержан.

Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия. СК намерен ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы.