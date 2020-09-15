РИАМО - 15 сен. В Московской губернской универсальной библиотеке пройдет заседание жюри областных литературных премий имени М.М. Пришвина и Роберта Рождественского, на нем обсудят 125 заявок из 38 муниципальных образований региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«Премия имени Роберта Рождественского <...> присуждается авторам, постоянно проживающим на территории Московской области за высокохудожественные поэтические произведения, получившие широкое общественное признание и являющие собой образец гражданской лирики, духовности и высокой нравственности, воспевающие любовь к России и Подмосковью, в номинациях «Зрелое перо» и «Поэтический дебют», - говорится в сообщении.

Премия имени Михаила Пришвина присуждается за талантливые произведения в прозе, получившие общественное признание, посвященные теме любви к родному краю и являющие собой образец духовности и высокой нравственности, в номинациях «Художественные произведения» и «Краеведческо-публицистические произведения».

Размер премии имени Роберта Рождественского в номинации «Зрелое перо» составляет 100 тысяч рублей, «Поэтический дебют» – 50 тысяч рублей. Размер премий имени М.М. Пришвина в номинации «Художественные произведения» и «Краеведческо-публицистические произведения» составляет по 100 тысяч рублей.