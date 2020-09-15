РИАМО - 15 сен. Клиенты «Почты России» в Московском регионе выбирают удобный и современный аналог бумажных уведомлений о вручении, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Электронное уведомление о вручении - это дополнительная цифровая услуга, в которой есть вся информация о доставке почтового отправления.

«С начала 2020 года в столичном регионе спрос на услугу вырос более чем в 6 раз. Количество пользующихся развивающимся сервисом выросло до десятков тысяч отправителей писем и посылок», - говорится в сообщении.

Большим спросом услуга пользуется у представителей финансового сектора, страховых компаний. Сервис доступен как физическим, так и юридическим лицам, пользоваться услугой могут и частные, и государственные компании.

Услуга доступна при отправлении регистрируемых почтовых отправлений (письма, бандероли, посылки). Для получения цифрового сервиса пользователю не нужно заполнять отдельный бланк уведомления. Для его подключения необходимо сообщить оператору почтового отделения о желании оформить услугу, указав контактный номер мобильного телефона.

Услуга удобна пользователям, отправляющим сразу много отправлений. Стоимость дополнительного цифрового сервиса ниже на 20% простых и заказных бумажных уведомлений. Оплата услуги производится за наличный и безналичный расчет.

Получить электронное уведомление можно через личный кабинет на сайте «Почты России» в любое удобное для пользователя время. После вручения отправления отправитель может скачать скан-копию бланка уведомления из личного кабинета на сайте компании.

Уведомление с подписью получателя доступно для просмотра в течение 6 месяцев с даты загрузки в личном кабинете клиента. Особенно важно, что скан-копия электронного уведомления имеет такую же юридическую силу, что и бумажная форма уведомления.