РИАМО - 15 сен. В Московской области 4 октября пройдет премьера фильма «Подольские курсанты», она состоится в День Подмосковья, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

«Ощущение, что в следующем году российское кино только и будет превалировать в российских кинотеатрах. И это наш шанс снимать хорошее, умное, профессиональное кино. Здесь очень важно не свалиться в ширпотреб. В последнее время у нас создаются хорошие фильмы – например, «Подольские курсанты», – сказала Харламова в эфире «Радио 1».

Премьеру во всех кинотеатрах страны стоит ждать в первых числах ноября.

Режиссером фильма выступил Вадим Шмелев, а продюсером – Игорь Угольников. Сюжет фильма построен на подвиге 3,5 тысячи военных из артиллерийского и пехотного училищ. Они вели бои на Ильинском рубеже и не дали фашистам пройти в столицу.

Планировалось, что фильм выйдет 9 мая, в День Победы, но из-за пандемии показы пришлось отменить.