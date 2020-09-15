РИАМО - 15 сен. Около 15 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса в Подмосковье получили почти 600 миллионов рублей субсидий на мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции в рамках программы поддержки, разработанной Минэкономразвития РФ, сообщается на сайте ведомства.

Министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Московской области Андрей Воробьев провели рабочую встречу, на которой обсудили меры поддержки экономической активности в регионе после снятия антикоронавирусных ограничений.

«Почти 15 тысяч предпринимателей и организаций малого и среднего бизнеса из Московской области получили в совокупности около 592 миллионов рублей в качестве субсидии на проведение мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции в рамках разработанной Минэкономразвития программы поддержки», - говорится в сообщении.

Минэкономразвития России обеспечило дополнительную капитализацию Московского областного гарантийного фонда на 14,1 миллиона рублей и Московского областного фонда микрофинансирования на 154,7 миллиона рублей.

Решетников добавил, что Подмосковье стало одним из регионов, которые в период пандемии коронавируса наиболее активно подключились к дополнению федеральных программ поддержки бизнеса и населения региональными мерами.

Так, в дополнение к федеральной поддержке Московская область докапитализировала государственную микрофинансовую организацию на 200 миллионов рублей и региональный гарантийный фонд - на 225,5 миллионов рублей.

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