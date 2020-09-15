РИАМО - 15 сен. Около 15 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса в Подмосковье получили почти 600 миллионов рублей субсидий на мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции в рамках программы поддержки, разработанной Минэкономразвития РФ, сообщается на сайте ведомства.
Министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Московской области Андрей Воробьев провели рабочую встречу, на которой обсудили меры поддержки экономической активности в регионе после снятия антикоронавирусных ограничений.
Минэкономразвития России обеспечило дополнительную капитализацию Московского областного гарантийного фонда на 14,1 миллиона рублей и Московского областного фонда микрофинансирования на 154,7 миллиона рублей.
- Решетников добавил, что Подмосковье стало одним из регионов, которые в период пандемии коронавируса наиболее активно подключились к дополнению федеральных программ поддержки бизнеса и населения региональными мерами.
Так, в дополнение к федеральной поддержке Московская область докапитализировала государственную микрофинансовую организацию на 200 миллионов рублей и региональный гарантийный фонд - на 225,5 миллионов рублей.
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15 СЕНТЯБРЯ
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- В оперштабе объяснили, почему в Москве выросло число новых случаев Covid‑19. Это связано с увеличением количества проводимых тестов и пассажиров в транспорте, а также с наступление холодов.
- Среднесуточный темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве за 2 недели составляет 0,25%. Общее число случаев инфицирования в столице на текущей момент достигло 272 523.
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