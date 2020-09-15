РИАМО - 15 сен. «Фестконтент» пройдет 10 октября с 11:00 до 22:00 в парке культуры и отдыха имени Льва Толстого в Химках, гости мероприятия смогут научиться задавать тренды и отточат навыки на арт-объектах, расположенных по всему парку, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Главной идеей фестиваля является обучение гостей созданию качественного блог-контента.

«Территория парка разделится на тематические кластеры, в которых будут созданы зоны мастер-классов, арт-площадки для создания фото- и видеоконтента и сцена с обширной музыкальной программой», - говорится в сообщении.

Корме того, для гостей мероприятия проведут DIY мастер-класс по украшению вещей, мастер-классы по видеомонтажу и аэрографии, гаджет лайфхаки, ораторское искусство, экологическую консультацию, астрологические аксессуары, безопасный туризм, изобразительное искусство, роспись керамики.

На «Фестконтенте» будут выступать спикеры, являющиеся авторитетами в темах создания, раскрутки и администрирования успешного блога, среди которых: маркетолог Анатолий Ясинский, фотограф Валентин Блох, агентство Hype Factory, спикер Игорь Слинкин.