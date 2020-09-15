РИАМО – 15 сен. Свыше 48,7 тысячи семей из Подмосковья получили с начала этого года выплату на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Поддержка семьям осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

«Денежная выплата в размере 20 тысяч рублей на приобретение средств для ухода за новорожденными детьми предоставляется гражданам России при условии государственной регистрации рождения ребенка органами записи актов гражданского состояния Московской области», – отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Эти деньги могут получить родители всех новорожденных из Московской области. Выплаты приходят на расчетный счет в течение 10 рабочих дней.

С 1 сентября 2019 года роженицы в Московской области могут получить подарочный набор для новорожденного «Я родился в Подмосковье» или деньги.