РИАМО - 15 сен. С 16 сентября по маршрутам экспрессов Белорусского направления МЖД до Дубны, Звенигорода и Можайска будут ходить новые поезда серии ЭП2Д, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«Составы поставлены в рамках договора с АО «Трансмашхолдинг» – ЦППК передали семь поездов постоянного тока ЭП2Д в одиннадцативагонном исполнении. Составы сочетают современный дизайн, функциональность, комфортабельность», – отмечается в материале.

Кресла новых поездов сделаны из износостойких материалов, вагоны оснащены поручнями в тамбурах, креплениями для велосипедов. В вагонах есть система обеззараживания воздуха. В новых вагонах установили USB-розетки.

Для горожан с ограниченными возможностями предусмотрены откидные аппарели, чтобы свободно въехать в вагон и закрепить коляску. На табличках есть шрифт Брайля.

Новые составы выйдут на маршруты в течение трех дней.

Каждый год для МЖД закупается не менее 20 новых поездов.