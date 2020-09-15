РИАМО – 15 сен. Лето на один день – 16 сентября – вернется в столицу, воздух прогреется до плюс 20-22 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Теплой станет и ночь – температура воздуха составит плюс 11-13 градусов.

«Средняя суточная температура воздуха вновь вернется к значению плюс 15-16 градусов, а это лето. Но всего на сутки! В пятницу, 18 сентября, погода вернется в осень», – говорится в сообщении.

Синоптики сообщают, что в первой декаде сентября аномалия температуры воздуха превышала норму на 4-5 градусов. Заморозки не были зафиксированы. Температура воздуха в Московской области не опускалась ниже 4 градусов.

Однако во время второй декады пришло похолодание. Положительная аномалия уменьшилась до 1-3 градусов. Уже в пятницу в столицу вернется настоящая осень.