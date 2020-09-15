РИАМО - 15 сен. Фотовыставка «Чудо природы. Куриловская степь», посвященная дикорастущим тюльпанам Шренка, открылась на территории городского округа Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В состав экспозиции вошли 20 ярких фотоснимков. Выставка расположена в здании клуба «Активное долголетие», – уточняется в сообщении.

Эколого-просветительский проект реализуется Национальным фондом «Родная земля» при поддержке Фонда президентских грантов.

22 сентября выставка переедет в дом культуры «Лепсе», после чего 2 октября отправится в Клин, и далее в Москву и Саратов. Для посетителей выставки во все дни проводятся различные конкурсы, викторины и розыгрыши призов.

Тюльпан Шренка - занесен в Красную книгу России. Категорически запрещен сбор растений на букеты и выкапывание луковиц, продажа цветов и луковиц.