РИАМО - 15 сен. В Третьяковской галерее заработали выставки, которые были закрыты из-за подтопления после сильнейшего ливня, говорится в сообщении пресс-службы культурного учреждения.

«16 сентября вновь открывается для посетителей выставка «Ненавсегда. 1968-1985», а с 17 сентября – проект «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан», – уточняется в сообщении.

Выставка «Русская сказка. От Васнецова до сих пор» будет работать до 20 сентября. В Инженерном корпусе открыта уникальная выставка выдающегося художника и скульптора XX века «Сарра Лебедева. Избранное».

26 августа из-за обильного ливня начала протекать крыша Третьяковской галереи на Крымском Валу. Выставки закрыли, а посетителей эвакуировали.

Хранители, реставраторы и уполномоченные службы музея начали проводить экстренные мероприятия по устранению последствий утечек. При этом произведения искусства не были повреждены из-за потопа.

Видео потопа в Новой Третьяковке>>