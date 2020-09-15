РИАМО - 15 сен. Памятник фронтовикам привели в порядок в деревне Шапилово Сергиево-Посадского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Работы по покраске заняли пять дней. Сейчас памятник находится в подобающем виде.

«Памятник был отремонтирован к 9 мая. Однако краска уже начала облетать, и обелиск нуждается в реставрации вновь. Удалось связаться с подрядчиком, который признал некачественное выполнение», - сказал заместитель председателя комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Александр Легков.

По словам депутата, молодежный парламент Сергиево-Посадского округа также обратился с просьбой помочь заменить гранитную плиту на обелиске, где сейчас числится 20 фамилий шапиловцев, ушедших на фронт.

Члены молодежного парламента нашли в военных архивах Минобороны еще 25 имен и хотят их также увековечить на памятнике.

«Ранее ребята уже ко мне обращались с подобной просьбой. К 9 мая этого года сделали плиту с новообретенными фамилиями фронтовиков в деревне Золотилово. В этот раз я также не останусь в стороне», - отметил Легков.

Обновленный памятник планируют открыть уже в начале декабря в честь годовщины контрнаступления Советских войск под Москвой.