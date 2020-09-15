РИАМО - 15 сен. В Солнечногорске находится огромный фрегат, маленький европейский городок начала XVIII века и мрачный готический собор, когда-то здесь снимали сериал «Записки экспедитора тайной канцелярии», а теперь приглашают погулять всех желающих, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Сериал снимали в 2010 году. Сейчас туристы едут сюда для того, чтобы прикоснуться к магии кино и увидеть усадьбу Середниково.

«В зимний период мы не проводим экскурсионную программу, в связи с тем, что это межсезонье и отапливаемых помещений на территории нет. Здесь работает бригада, которая поддерживает комплекс в надлежащем состоянии, а в мае мы планируем реставрацию, но площадка будет функционировать в обычном режиме», — рассказал исполнительный директор компании-арендатора Piligrim Porto Максим Коваль.

Помимо красивых фотографий, люди приезжают сюда ради различных квестов и образовательных мастер-классов.

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