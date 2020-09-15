РИАМО - 15 сен. В пятый сезон проекта «Музыка в метро» подали заявки музыканты, играющие на вибрафоне, варгане, плоских колоколах и даже арабской лютне, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Всего жюри получило 1,5 тысячи заявок от желающий участвовать в проекте. Прием заявок завершился 14 сентября.

«Уже в октябре музыканты пройдут второй этап прослушивания — живое выступление перед жюри», — отмечается в материале.

В состав жюри вошли эксперты от Black Star, «Яндекс.Музыки», «Нового радио», а также продюсеры и звезды шоу-бизнеса.

Проект «Музыка в метро» впервые стартовал в 2016 году. В поземке более 30 мест, где можно послушать музыку участников проекта.