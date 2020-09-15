РИАМО - 15 сен. Благотворительный литературно-музыкальный марафон «Не уставайте делать добро!» начнется 19 сентября в 12:00 в государственном историко-литературном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В этот день будет организован сбор средств для девочки из городского округа Чехов с тяжелым нарушением слуха, которая нуждается в дорогостоящем слуховом аппарате.

«Гостей ждут выступление артистов театра «Русский балет», струнного квартета П.И. Чайковского, мелиховского театра «Чеховская студия», консультации специалиста по ароматерапии, встреча с краеведом, журналистом, автором книги «Земля Лопасненская» Ольгой Авдеевой, экскурсии по экспозициям музея», – уточняется в сообщении.

Вступительным взносом будет входной билет в музей. В рамках марафона пройдет добровольный сбор денег. В разных точках усадьбы будут стоять специальные устройства, в которые любой желающий сможет внести посильную для себя сумму.

Также в рамках марафона пройдет аукцион, на который выставят лоты, связанные с жизнью и творчеством А.П. Чехова.

При поддержке «Почты России» будет работать «Почта марафона». Музей выпустил красивые открытки с видами усадьбы и логотипом марафона. Прямо из Мелихова открытку можно отправить своим родным и близким в любой уголок страны. Средства, потраченные на открытку и марку, тоже отправятся в фонд марафона.