РИАМО - 15 сен. Мособлгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектно-сметной документации нового дошкольного образовательного учреждения, расположенного в Блашихе, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Документация, по которой получено положительное заключение, разработана для строительства детского сада на 125 мест. Он будет расположен на улице Заречной. Ввод детского сада в эксплуатацию намечен на 2022 год», - отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Новый детский сад построят по самым современным стандартам. Там обустроят кабинеты для групповых занятий, удобные и комфортные спальные комнаты, актовый и физкультурный залы.

На территории вокруг здания дошкольного учреждения построят спортивные и игровые площадки. Также разобьют газоны.

«Обстановка детского сада будет максимально комфортной и безопасной для детей», - подчеркнул Локтев.