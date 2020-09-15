РИАМО - 15 сен. Государственный академический Московский областной хор имени А.Д. Кожевникова 16 сентября примет участие в XII Большом фестивале Российского национального оркестра, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Вечер пройдет в концертном зале имени П.И. Чайковского. Начало в 19:00», – уточняется в сообщении.

В программу вошли «Симфония № 7» Бетховена, В.А. Моцарт «Te Deum laudamus» для хора и оркестра, Ф. Шуберт «Месса №2» для солистов, хора и оркестра.

Солистами будут Мария Мотолыгина (сопрано), Алексей Курсанов (тенор), Алексей Кулагин (бас). Дирижировать будет Дмитрий Корчак.

Художественным руководителем фестиваля является народный артист РСФСР Михаил Плетнев.