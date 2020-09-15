РИАМО - 15 сен. Стартовала регистрация на участие в бесплатном образовательном онлайн-проекте «Открытые уроки» для молодых людей в возрасте 14-17 лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Открытые уроки» пройдут с 21 сентября по 30 октября 2020 года. В качестве наставников для будущих бизнесменов выступают действующие молодые предприниматели Московской области и Москвы», – уточняется в сообщении.

В процессе обучения участники узнают, как найти бизнес-идею, изучат основы маркетинга и работы в команде, а также познакомятся с психологией бизнеса.

По итогам открытых уроков и выполнения заданий наставники выберут победителей, которые получат сертификаты на покупку электроники и техники номиналом 50 тысяч рублей.

Инициатором проекта стало министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. Проект реализуется при поддержке Минэкономразвития России в рамках нацпроекта по поддержке бизнеса.