РИАМО – 15 сен. С начала существования интерактивной карты газификации Подмосковья ею воспользовались 1,5 миллиона человек, 30% просматривали карту с мобильных устройств, а 70% – со стационарных компьютеров, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.
С начала этого года сервис посетили более 150 тысяч человек.
Карта была разработана и запущена в декабре 2014 года по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. В этом году карту доработали. На ней отображены все объекты, которые были включены в программу газификации с 2005 года. Этапы выполнения работ есть в карточках объекта.
«Программа газификации – одно из ключевых направлений деятельности Мособлгаза. Программа живая: она меняется в соответствии с развитием региона и потребностями населения. И мы каждый день подстраиваемся под эти изменения, улучшая и дорабатывая сервисы, чтобы сделать процесс получения услуг предприятия максимально удобным для абонентов», – сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.
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