РИАМО – 15 сен. С начала существования интерактивной карты газификации Подмосковья ею воспользовались 1,5 миллиона человек, 30% просматривали карту с мобильных устройств, а 70% – со стационарных компьютеров, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

С начала этого года сервис посетили более 150 тысяч человек.

«С помощью интерактивной карты газификации Московской области можно получить исчерпывающую информацию об объектах программы в любом районе Подмосковья, сроках сдачи их в эксплуатацию, а также проследить этапы строительства объектов», – отмечается в материале.

Карта была разработана и запущена в декабре 2014 года по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. В этом году карту доработали. На ней отображены все объекты, которые были включены в программу газификации с 2005 года. Этапы выполнения работ есть в карточках объекта.

«Программа газификации – одно из ключевых направлений деятельности Мособлгаза. Программа живая: она меняется в соответствии с развитием региона и потребностями населения. И мы каждый день подстраиваемся под эти изменения, улучшая и дорабатывая сервисы, чтобы сделать процесс получения услуг предприятия максимально удобным для абонентов», – сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.