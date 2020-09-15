РИАМО - 15 сен. Подмосковные энергетики напомнили гражданам о соблюдении правил электробезопасности в охранных зонах линий электропередач, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«К сожалению, не все понимают, что электричество не прощает ошибок, цена которых – здоровье и жизнь человека», - говорится в сообщении.

По словам специалистов, любое дерево, строение и механизм в охранной зоне ЛЭП может стать проводником электрического тока.

«В Московской области регулярно расчищаются просеки вдоль линий электропередачи различного класса напряжения. Проводимые мероприятия позволяют обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей», - говорится в сообщении.

Рядом с линиями запрещается набрасывать на провода и опоры посторонние предметы, подниматься на опоры, проводить любые работы и возводить сооружения, разводить огонь, складировать какие-либо материалы, запускать летательные аппараты.