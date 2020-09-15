РИАМО - 15 сен. Подмосковное УФАС России рассмотрело сведения, представленные муниципальным бюджетным учреждением городского округа Луховицы Московской области «Комбинат по благоустройству и бытовому хозяйству», в отношении ООО «МиРЭП» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на оказание услуг по абонентскому обслуживанию оборудования системы мониторинга транспорта для нужд МБУ «Комбинат по благоустройству и бытовому хозяйству», – уточняется в сообщении.

Из-за нарушения обществом условий исполнения контракта «Комбинат по благоустройству и бытовому хозяйству» расторг контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии подмосковного УФАС России ООО «МиРЭП» не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «МиРЭП» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.