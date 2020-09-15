РИАМО - 15 сен. Представители Московской области могут принять участие во всероссийском конкурсе «Стартап экспедиция Б8», который нацелен на поиск и поддержку проектов для крупных компаний, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«Мероприятие призвано поддержать в регионах России перспективные инновационные проекты, направленные на решение технологических задач крупных компаний», - отмечается в материале.

Принять участие в конкурсе могут авторы стартапов, малые и средние инновационные предприятия, команды ученых и специалистов, зрелые технологические компании.

Участие в данном мероприятии предоставит конкурсантам возможность внедрить свои решения в крупных компаниях «Алроса», inDriver и других, а также получить до 2 миллионов рублей на развитие проекта в рамках акселератора Б8.

Заявки на участие в конкурсе принимаются на сайте startupexpedition.ru до 30 сентября. Очный отбор заявок стартует 15 октября.

Основным организатором мероприятия выступает Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) при поддержке республиканского правительства.