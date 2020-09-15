РИАМО - 15 сен. С 2011 года в Москве построили 85 физкультурно-оздоровительных комплексов, еще несколько десятков ФОКов находятся на стадии разработки, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
Новые ФОКи планируют возвести в районах массовой застройки и в тех кварталах, где наблюдается дефицит спортивных сооружений шаговой доступности.
Физкультурно-оздоровительные объекты в Москве оснащают катками с искусственным льдом, бассейнами, универсальными спортивными и тренажерными залами.
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