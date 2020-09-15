РИАМО - 15 сен. С 2011 года в Москве построили 85 физкультурно-оздоровительных комплексов, еще несколько десятков ФОКов находятся на стадии разработки, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Начиная с 2011 года в Москве построены 85 физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), причем пять из них были введены в эксплуатацию в этом году», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Новые ФОКи планируют возвести в районах массовой застройки и в тех кварталах, где наблюдается дефицит спортивных сооружений шаговой доступности.

Физкультурно-оздоровительные объекты в Москве оснащают катками с искусственным льдом, бассейнами, универсальными спортивными и тренажерными залами.