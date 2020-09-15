РИАМО - 15 сен. С начала ремонтного сезона в Подмосковье устранили более 123,2 тысячи ям во дворах, масштабные работы по заделке ям продолжаются, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Динамика устранения ям во дворах и внутриквартальных проездах у нас хорошая. С начала сезона устранили 123 256 ям. Работа в данном направлении продолжается», - отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Всего во дворах Московской области зарегистрировано более 158,8 тысячи ям. Полностью устранили зарегистрированные ямы во Власихе, Ивантеевке, Серебряных Прудах, Химках, Шатуре, Павловском Посаде, Солнечногорске и Рошале.

«За второй квартал 2020 года количество обращений по категории «Ямы во дворах» снизилось на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года», - сказал Хайкин.

Он подчеркнул, что в регионе в приоритетном порядке устраняют те дефекты асфальтового покрытия во дворах, по которым поступают обращения от жителей.