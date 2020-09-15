РИАМО - 15 сен. Офис автомобильной компании Kia раскрыл стоимость обновленного автомобиля Rio, в базовой комплектации машина будет стоить 814 900 рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Улучшенную версию можно будет приобрести за 899 900 рублей. В этой версии руль, рычаг КПП отделаны натуральной кожей.

«Главная особенность нового Kia Rio — улучшенный капот: стильная решетка радиатора, бампер и «слезы» ходовых огней. Автомобилисты также оценили «матричные» фонари, фальш-диффузор, насадки-трапеции под выхлопные патрубки», — отмечается в материале.

Клиренс в моделе будет 160 миллиметров, также появится емкий аккумулятор и антикоррозийное покрытие кузова и днища. Кроме того, предусмотрена шумоизоляция капота. Объем бачка стеклоомывателя увеличился до 5,3 литра.

Дорогая версия будет поддерживать Apple CarPlay и Android Auto, также там будет установлен климат-контроль.