РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 сен. В подмосковном Подольске в ДК «Октябрь» 29 сентября в 19:00 состоится открытие сезона в музыкальном салоне «Бельканто», все желающие старше 12 лет смогут бесплатно посмотреть монооперу «Ожидание», сообщается в группе «Дворец культуры «Октябрь» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Наконец появилась возможность живых концертов, а это значит, что мы ждем всех на открытии сезона в музыкальном салоне «Бельканто»! Мы так долго ждали нашей встречи, что и первый концерт нового творческого сезона назвали символично. Конечно, поэма Роберта Рождественского «Монолог женщины» рассказывает о другом ожидании, но музыка Микаэла Таривердиева найдет отклик в каждом сердце. Приходите и перенеситесь в мир искренней и трогательной классической музыки!» - говорится в сообщении.

Моноопера - это полноценный спектакль с музыкальным сопровождением для одного певца. Солистка - лауреат международных конкурсов, премии правительства Москвы и губернатора Московской области «Наше Подмосковье - 2018» Дарья Вуйчик (сопрано). Партия фортепиано - Татьяна Солодячок.

В программе: арии и романсы русских композиторов XX века и моноопера Таривердиева «Ожидание» продолжительностью 60 минут.