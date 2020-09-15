РИАМО - 15 сен. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) проводит конкурс в соцсети «ВКонтакте», победители которого получат лимитированные карты «Тройка» с дизайном в честь Дня города Москвы.

Чтобы выиграть одну из 20 карт, надо подписаться на «РИАМО в Москве» и сделать репост конкурсного сообщения.

Победителей выберут 22 сентября при помощи приложения «Конкурсы». Призы будут выдаваться в редакции РИАМО в Москве.

Чтобы участвовать в конкурсе, необходимо иметь открытый профиль. Редакция оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, в которых было более пяти конкурсных репостов за последние 30 дней.