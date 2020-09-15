РИАМО – 15 сен. Проректор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов считает, что введение со следующего года минимума почасовой заработной платы – реальность, сообщает Федеральное агентство новостей.

Он уточнил, что этот закон должны будут соблюдать все работодатели, которые используют систему почасовой оплаты труда.



«Лазейки для работодателей минимизированы. Трудовой Кодекс и Конституционный суд дали исчерпывающие объяснения. Все коэффициенты, связанные с особыми условиями труда, рассчитываются плюсом к МРОТу», - отметил Сафонов.



Он подчеркнул, что сейчас должны будут начать обсуждать вопросы, связанные с заемным трудом.



Ранее СМИ писали, что в России могут ввести почасовой МРОТ, предложение по введению понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда намерены обсудить при подготовке генсоглашения между работодателями, профсоюзами и правительством на 2021-2023 годы.​