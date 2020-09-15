РИАМО - 15 сен. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что последующих волн распространения коронавируса поможет только вакцинация, сообщает ТАСС.



«До тех пор, пока мы не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будет, к сожалению, и вторая, и третья, и десятая волна», - подчеркнул Гинцбург.



Ранее ВЦИОМ провел исследование, результаты которого показали, что свыше 40% россиян готовы привиться от коронавируса с помощью новой вакцины «Спутник V».



Препарат «Спутник V» стал первой в мире вакциной от Covid-19, его зарегистрировали 11 августа 2020 года. Первыми вакцинацию пройдут врачи и учителя, поставки вакцины в медицинские учреждения уже начались.​

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15 СЕНТЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Covid‑19 обнаружили на поверхностях столичного метрополитена и в лечебных учреждениях. Это доказывает опасность заражения при контакте с поверхностями.

- Переболевший Covid-19 человек может быть заразен до 90 дней.

Наши наблюдения сегодня – до 48 дней <...>, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Минздраве рассказали о побочных эффектах у части привитых от Covid‑19 добровольцев. Примерно 14% прошедших вакцинацю жалуются на слабость, температуру и боли в мышцах.



- В оперштабе объяснили, почему в Москве выросло число новых случаев Covid‑19. Это связано с увеличением количества проводимых тестов и пассажиров в транспорте, а также с наступление холодов.

- Среднесуточный темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве за 2 недели составляет 0,25%. Общее число случаев инфицирования в столице на текущей момент достигло 272 523.

- За сутки в России зарегистрировали 5 529 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 151 больного. В Москве - 730.

- Ученые нашли белок, который полностью нейтрализует Covid‑19. Негативные побочные эффекты на человека минимальны.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 13 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 006 человек.