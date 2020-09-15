РИАМО - 15 сен. Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске по обвинению в организации преступного сообщества, которое действовало под видом форекс-дилера, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«С 2016 года предполагаемый лидер и участники преступной организации организовали размещение в сети Интернет ложной информации о возможности получения дохода на электронном рынке обмена валют. При этом сообщники позиционировали себя как представителей форекс-дилера и привлекали денежные средства граждан, обещая сверхприбыль от проведенных операций», - говорится в сообщении.

В действительности брокерской деятельностью они не занимались. Полученные средства они перечисляли на подконтрольные счета, а затем присваивали себе. В ГУ МВД России по Москве были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 210 УК РФ.

«По предварительным данным, общая сумма похищенных денежных средств может превышать миллиард рублей, а потерпевшими являются свыше 50 вкладчиков. Предполагаемый организатор преступного сообщества скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате оперативно-разыскных мероприятий он был задержан. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении еще двоих ранее задержанных соучастников противоправной деятельности также принято процессуальное решение: один из них находится под стражей, второй отпущен под залог.